F1 | Williams, Albon centra l’obiettivo Q3 nel sabato di qualifiche a Monza

F1 Williams GP Italia – Gran risultato per Alexander Albon nella sessione di qualifiche valide per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A conferma dell’ottimo feeling della FW46 sul veloce tracciato brianzolo, il thailandese è riuscito a ottenere una nona posizione che fa ben sperare la squadra in vista della gara di domani. Debutto in qualifica positivo anche per Franco Colapinto: sebbene l’argentino non sia riuscito a garantirsi l’accesso al Q2 a causa di diverse sbavature nei suoi tentativi di attacco al tempo, il ritmo generale si è rivelato veloce e competitivo. Una condizione su cui la squadra potrà lavorare in vista della corsa di domani.

Albon ottiene la Q3 a Monza

“Il nono posto è un ottimo risultato, quindi sono davvero contento. Siamo stati i migliori del gruppo per tutto il weekend, ed è proprio dove speravamo di essere, anche se non eravamo del tutto sicuri di riuscirci. È una grande soddisfazione. Quando la macchina si comporta bene nelle prove, c’è un po’ più di pressione per fare altrettanto in qualifica, ma alla fine ha funzionato tutto alla perfezione. Questa pista è molto diversa da Zandvoort e, anche se gli aggiornamenti hanno fatto la loro parte, sappiamo che il tracciato si adatta bene alla nostra macchina. Senza gli aggiornamenti, probabilmente non saremmo entrati in Q3, quindi è un aspetto positivo. Abbiamo lottato con la Haas per tutta la qualifica e sembrano avere un passo gara leggermente migliore per domani. Il graining sarà la nostra principale preoccupazione, ma vedremo come andrà.”

Debutto positivo di Colapinto con la Williams

“Partecipare alla mia prima sessione di qualifica in F1 è stato speciale. Ho apprezzato ogni momento del weekend finora. Purtroppo, ho commesso un piccolo errore durante il mio secondo tentativo, che mi è costato un buon secondo giro. Stava andando bene, ero in una buona posizione dopo il primo giro e stavo cercando di migliorare nel secondo. La macchina era molto competitiva e penso che avrei potuto passare al Q2 oggi. Tuttavia, questo è solo l’inizio e ci sono ancora molte cose su cui devo lavorare, avendo avuto pochi giri su una macchina di F1. Sono un po’ frustrato in questo momento, ma so che c’è molto potenziale, e il team ha lavorato duramente per adattare la macchina alle mie esigenze. Domani sarà una grande opportunità per imparare di più sulla macchina e sulle gomme, oltre che per gestire un’intera gara in F1. Vedremo come andrà.”