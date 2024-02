Red Bull | Verstappen e il rapporto con Christian Horner

Nonostante la presentazione della RB20, la quale farà certamente discutere per le caratteristiche che Adrian Newey pare aver adottato sulla nuova macchina, nel mondo della Formula 1 si parla ancora del caso Horner, il quale è stato messo sotto indagine interna dalla Red Bull per presunti comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente. Nei giorni scorsi i media tedeschi e olandesi parlavano anche di un rapporto ai minimi termini con la famiglia Verstappen, in particolare con Jos, papà del tre volte campione del mondo, e in occasione della serata di ieri, il pilota olandese ha risposto così alle domande dei giornalisti.

Red Bull RB20, Verstappen: “Concentrato su me stesso”

“Tra me e Christian il rapporto è sempre lo stesso – ha detto Max. Non so a chi piaccia scrivere questo genere di cose, ma io sono molto concentrato sulla mia prestazione e sul mio stato di forma, voglio essere pronto quando sarà necessario per guidare la macchina e discutere di tutti i discorsi tecnici con gli ingegneri. La mia vita non riguarda soltanto la Formula 1, quando sono a casa non ci penso troppo, preferisco fare altro al di fuori chiaramente dai miei impegni e dagli allenamenti”.