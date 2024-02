Ferrari | Vasseur e quella telefonata a Sainz: “Una delle più difficili della mia vita”

Manca ormai poco all’inizio del prossimo mondiale di Formula 1. Tra due settimane esatte, più o meno a quest’ora saremo nel clou della prima giornata di qualifiche della stagione, ricordiamo infatti che le due gare in Bahrain e Arabia Saudita si correranno si sabato, e quindi tutto il programma è anticipato di 24 ore rispetto al solito. Nei giorni scorsi la Ferrari ha presentato la SF-24, vettura che vedrà per l’ultima volta vestito di rosso Carlos Sainz, il quale sarà sostituito dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton a partire dalla prossima stagione. Frederic Vasseur, team principal della Scuderia di Maranello è tornato sulla questione intervistato dai canali ufficiali della Formula 1, spiegando anche come siano avvenute le discussioni con il pilota spagnolo e anche Toto Wolff, capo della Mercedes.

Vasseur: “Siamo tutti molto professionali”

“Siamo completamente impegnati sul 2024 – ha ammesso il francese. Ma per quanto riguarda Lewis siamo sicuri che ci porterà ad un livello superiore, sarà una bella sfida per tutti, è una grande opportunità per la squadra. Non vogliamo però delle distrazioni, per questo lo abbiamo annunciato adesso. Sono convinto che Carlos si impegnerà al massimo e tutto il team lo supporterà al 100%, finora ha fatto un ottimo lavoro. Quest’anno avremo una buona opportunità, perché abbiamo lavorato tanto su questo progetto, non voglio alcuna distrazione”.

Hamilton in Ferrari, anche Wolff avvertito telefonicamente

“Non è stata la chiamata più semplice della mia vita: una delle più difficili insieme a quella con Toto Wolff, ma sono convinto che Carlos sia un pilota molto professionale, capisce che davanti c’è una stagione intera da affrontare, è una grande opportunità anche per lui. In questa situazione, la squadra lo appoggia pienamente: abbiamo avuto una lunga discussione in tal senso e sarà supportato a dovere, sappiamo che dovremo lavorare insieme, siamo molto professionali. Per noi la possibilità di prendere Lewis è da considerare in ogni frangente, è colui che ha più esperienza in Formula 1, per noi è una grandissima opportunità e non ha nulla a che fare con Carlos. Il 2024 non sarà un anno di transizione, è anzi una stagione molto importate per noi, vogliamo ottenere il meglio e vincere gare, non penseremo affatto al 2025”.