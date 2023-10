Red Bull | Perez si carica per le prossime due gare con il pubblico amico

Sono settimane molto difficili per Sergio Perez. Il pilota della Red Bull, dopo una stagione psicologicamente complicata sotto l’aspetto sportivo, è stato al centro di tantissime chiacchiere nel corso delle ultime settimane, in particolare da parte di Helmut Marko, consulente del team austriaco, il quale lo ha di fatto scaricato e invitato a cambiare squadra al più presto per riprendere la sua carriera. Checo però non ci sta, ha un contratto fino alle fine del 2024 e intende rispettarlo, ma sa che per spegnere le voci ci sia bisogno di un tipo di prestazioni ben lontane dalle ultime, oggettivamente molto negative.

“Quelle di Austin e Messico sono le mie due settimane preferite – ha ammesso Perez. Ho un supporto incredibile da parte della gente e questo significa molto per me. So che devo tornare al meglio al COTA, è un tracciato molto divertente se sono fiducioso sul fatto di potermi esprimere al meglio lì. La scorsa settimana ero a Milton Keynes e ho lavorato molto duramente con la squadra per assicurarci di essere preparati al meglio per le prossime settimane. Abbiamo parlato tanto e ho trascorso del tempo con i miei ingegneri per vedere un po’ tutta la situazione, le cose positive e quelle negative, e poi dove possiamo migliorare”.