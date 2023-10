F1 | Rosberg consiglia a Norris di essere meno autocritico

Campione del mondo, opinionista e…psicologo! Battute a parte Nico Rosberg ha avuto modo di analizzare il comportamento di Lando Norris nel fine settimana del Qatar, constatando come il pilota inglese della McLaren tenda ad essere troppo critico con se stesso, rischiando così di peggiorare la propria tenuta mentale e la propria autostima.

Lando Norris, dopo la brutta prestazione in qualifica a Lusail, ha ripetuto più volte di non essere stato abbastanza bravo, dimostrando anche un certo disagio (nemmeno troppo celato) nei confronti delle performance del team mate Oscar Piastri, più veloce di lui in Qatar.

Rosberg, pur apprezzando l’onestà intellettuale di Norris, consiglia al pilota inglese di essere più moderato nelle dichiarazioni e nei giudizi sulle sue prestazioni, senza esagerare con il pessimismo.

“E’ chiaro che Norris sia un po’ sotto pressione per le prestazioni di Piastri, e in Qatar non è riuscito ad ottimizzare la propria prestazione – le parole di Rosberg riportate da Crash.net -. La cosa preoccupante è che lui tende ad entrare in una spirale mentale negativa, ripetendo troppe volte di non essere abbastanza bravo, di sbagliare, ed è un segnale di sofferenza psicologica. Ho lavorato nei miei anni di F1 a stretto contatto con uno psicologo per rafforzare la mia mente, un percorso che mi ha aiutato a diventare campione del mondo. Per questo vorrei consigliare a Norris di evitare di ripetere sempre di non essere all’altezza. Perché se continui a dirlo inizi a credere a ciò che dici. Deve trovare un certo equilibrio, è apprezzabile l’onestà intellettuale, ma non deve buttarsi troppo giù, basterebbe dire non è stato il mio miglior fine settimana”.