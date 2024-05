Red Bull | Horner: “Successo McLaren a Miami? Senza Safety Car avremmo vinto noi”

La McLaren ha impedito alla Red Bull di vincere la quinta gara sulle sei disputate quest’anno. Il gran ritmo imposto da Lando Norris poco prima e poi dopo la Safety Car non ha consentito a Verstappen di tenere il passo. Aiutato certamente dalla vettura di sicurezza, il pilota inglese ha ottenuto il primo successo in Formula 1. Christian Horner, team principal della squadra campione del mondo in carica elogia certamente il lavoro dei colleghi di Woking, ma ammette come alcune circostanze fortunate abbiano dato uno slancio ulteriore alla storica squadra britannica, la quale ha comunque fatto un notevole passo in avanti grazie agli aggiornamenti portati in Florida.

“Hanno vinto e avevano un buon ritmo nella seconda metà della gara – ha detto Horner. Sono stati veloci con le medie per tutto il fine settimana, ma siamo comunque riusciti ad avere due pole a Miami, più la vittoria della Sprint, e saremmo stati in testa alla gara senza la Safety Car. Però, loro hanno fatto un passo avanti, è evidente, quindi sarà interessante vedere come andrà quando inizieremo le gare europee. La McLaren ha mostrato un certo ritmo in alcuni momenti del weekend, quanto è stato il circuito a fare la differenza? Lo vedremo nelle prossime gare, ma sono stati molto forti”.