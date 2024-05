F1 | Steiner: “Red Bull sarà davanti almeno fino al 2026”

Fino all’alba del nuovo ciclo regolamentare, dove debutteranno in pista le nuove power unit che hanno spinto alcuni costruttori come Ford e Audi ad abbracciare questa nuova sfida tecnica rispettivamente al fianco di Red Bull e Sauber, non ci sarà trippa per gatti. Ne è convinto l’ex team principal della Haas Guenther Steiner che ha affermato come la scuderia di Milton Keynes continuerà ad avere vantaggio sulla concorrenza almeno fino al termine del 2025.

“L’era della Red Bull finirà al più tardi nel 2026, ma al momento dimostrano di avere un buon stato di forma”, ha dichiarato Steiner intervistato da Sky.

La Red Bull ha iniziato nel migliori dei modi questo campionato, conquistando la vittoria con Max Verstappen in quattro dei sei appuntamenti finora disputati. Le uniche due gare dove la squadra anglo-austriaca non è salita sul gradino più alto del podio sono state quelle cittadine di Melbourne, dove l’olandese si ritirò per un problema ai freni e a vincere è stata la Ferrari di Carlos Sainz, e di Miami dove a fare festa è stata la McLaren con Lando Norris.