Con l’arrivo di Audi nel 2026, ci si aspettava anche che un altro marchio importante come Porsche potesse in qualche modo entrare in Formula 1. Al momento però, la casa tedesca è pienamente concentrata su altre categorie del motorsport, come WEC e Formula E, ma all’interno dell’azienda resta ancora vivo l’interesse per il grande Circus. Non ci sono notizie o indiscrezioni in merito, ci rifacciamo soltanto alle parole ufficiali che provengono dalla Porsche, le quali infatti non escludono in alcun modo un ingresso, magari nei prossimi anni, in Formula 1.

“Il motorsport sarà sempre al centro dell’identità del nostro marchio – ha dichiarato Michael Dreiser, direttore motorsport di Porsche a Blackbook Motorsport. La Formula 1 resta estremamente interessante per noi, ma per i prossimi anni ci concentreremo sui progetti attuali con la 963 nel WEC e nella seria IMSA, nonché in Formula E con la 99X Electric. Qui vogliamo lottare per la vittoria assoluta, fa parte della nostra tradizione ed è il nostro obiettivo principale, non commenteremo altre speculazioni”.