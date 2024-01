Formula 1 | Ford, aggiornamenti sulla collaborazione con Red Bull in vista del 2026

Nel 2026 ci saranno tanti cambiamenti in Formula 1. La costruzione delle power unit sarà diversa, avremo dei propulsori più semplici e questo andrà ad influire anche sulle prestazioni. Una delle collaborazioni che certamente avrà molto seguito è quella che vede la Red Bull e la Ford: le due aziende infatti inizieranno una partnership per quanto riguarda il motore, e l’amministratore delegato della casa automobilistica americana, Jim Farley è stato ultimamente a Milton Keynes per iniziare a familiarizzare con la realtà del team campione del mondo.

“Ho avuto la possibilità di trascorrere molto tempo con la squadra a Milton Keynes e in compagnia di Adrian Newey – ha dichiarato Jim Farley, citato da Autosport. Siamo sulla buona strada: il 2026 sembra molto lontano, ma c’è tanto lavoro da fare sul motore e sono comunque contento dei progressi. Vorrei potervi dire di più, ma per ora va bene così. Torneremo in Formula 1 come mai in passato, qui c’è la miglior aerodinamica del mondo, così come la telemetria e la diagnostica digitale, ma abbiamo bisogno di tutto questo per le auto elettriche, quindi stiamo tornando agli anni ’70 per un puro trasferimento tecnologico”.

“Non è come possedere una squadra, qui trasferiremo letteralmente la tecnologia, possiamo offrire alla Red Bull la tecnologia delle batterie, perché nel 2026 passeremo al 50% di energia elettrica e avranno bisogno di batterie a scarica elevata, lo facciamo per esempio in NHRA (organo di governo che stabilisce le regole delle gare di resistenza e ospita eventi in tutti gli Stati Uniti e in Canada, ndr). Noi in cambio riceviamo informazioni sulla telemetria, sulla diagnostica e sull’aerodinamica, possiamo inserire tutto questo nella nostra produzione e nelle auto elettriche per ridurre le dimensioni della batteria”.