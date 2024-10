Mercedes | Wolff: “Una qualifica deludente e frustrante”

C’è tanta amarezza in casa Mercedes per quanto accaduto nelle qualifiche di Austin. Russell ha chiuso in sesta posizione ma con un incidente, per fortuna senza conseguenze per il pilota inglese, e che ha compromesso la Q3 praticamente di tutti. George ha lamentato di avere a disposizione una vettura completamente diversa rispetto a quella che gli ha permesso di lottare per la pole position nelle qualifiche Sprint di venerdì, e più o meno anche Hamilton ha avuto le stesse sensazioni, solo che il sette volte campione del mondo si è classificato diciannovesimo, mai così male al COTA, pista che lo ha visto sempre classificato nei primi cinque al sabato. Una situazione certamente amara e che non rende affatto felice una squadra che ancora non riesce ad essere costante.

“Oggi è stata una giornata deludente e frustrante – ha ammesso Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo le qualifiche di Austin. Dopo un venerdì molto positivo, ci aspettavamo una buona prestazione, ma nella Sprint è stato subito chiaro che non avevamo il ritmo dei nostri rivali più vicini. Abbiamo perso terreno, concludendo in quinta e sesta posizione. Inoltre, il bilanciamento della vettura non era lo stesso del giorno prima, con entrambi i piloti che hanno avuto problemi di surriscaldamento degli pneumatici: Lewis sull’asse posteriore e George su quello anteriore. Abbiamo provato a sistemare la situazione modificando l’assetto per le qualifiche, ma non siamo riusciti a ritrovare le prestazioni di venerdì, con Lewis che ha chiuso in diciannovesimo e George sesto, senza però completare il suo ultimo giro veloce”.

“La gara di domani sarà una vera sfida. George dovrà affrontare delle riparazioni importanti dopo l’incidente in Q3, e con Lewis che partirà dal fondo sarà una gara tutta in salita. L’obiettivo sarà limitare i danni e lottare per raccogliere qualche punto, anche se sarà difficile. Avremo bisogno di un po’ di fortuna per riuscirci”.