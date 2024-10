Mercedes | Austin, Russell al muro in qualifica: “Situazione sconcertante”

Ancora una volta la Mercedes mostra due volti in un singolo weekend di gara. La squadra di Brackley scatterà dalla sesta posizione con George Russell e dal fondo della griglia con Hamilton. Parlando del più giovane dei due piloti inglesi, vediamo tutta la delusione per non essere riuscito quantomeno a replicare le prestazioni del venerdì. Evidentemente qualcosa è cambiato, magari solo in termini di temperature, per mandare in crisi una W15 troppo sensibile. La giornata si è conclusa con un incidente in Q3 e che ha di fatto negato a tutti l’ultimo tentativo.

“Ieri eravamo in piena lotta per la pole position nelle qualifiche Sprint, ma oggi abbiamo avuto delle grosse difficoltà – ha ammesso Russell al termine della Q3. È sconcertante vedere come la nostra situazione sia cambiata così drasticamente da un giorno all’altro. Quando troviamo il punto debole di questa macchina, possiamo competere per pole position e vittorie, ma quando non ci riusciamo, ci ritroviamo a inseguire nel gruppo di testa”.

“Nella Sprint ho perso una posizione in partenza e ho cercato di recuperare subito spingendo forte, ma purtroppo abbiamo iniziato ad avere problemi con le gomme, e sono andato indietro. È stato difficile da accettare, soprattutto considerando il buon ritmo di venerdì, specialmente sul long run. Anche in qualifica ho lottato, e il mio ultimo giro sembrava promettente bene fino a quando ho bloccato alla curva 12. Forse ho esagerato alla 19 cercando di recuperare e ho perso il posteriore della vettura. Sono deluso per i danni che ho causato alla macchina e il lavoro extra necessario per ripararla durante la notte”.