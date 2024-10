Formula 1 | Alpine respira: Gasly in quarta fila a Austin

L’Alpine sta vivendo un momento molto complicato per le note vicende, ma Pierre Gasly prova a dare una boccata d’aria fresca al team con il settimo posto conquistato nelle qualifiche di Austin. Il pilota francese monta un aggiornamento che a quanto pare sta iniziando a dare i suoi frutti, cosa che non si era vista nel segmento Sprint. Partire dalla quarta fila in gara vuol dire poter competere per la zona punti. E’ andata peggio a Ocon, tredicesimo ma con una specifica di macchina più vecchia rispetto a quella del compagno di squadra.

“Sono davvero soddisfatto della nostra prestazione di oggi – ha detto Gasly. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che siamo entrati in Q3 e abbiamo raggiunto il nostro miglior risultato in qualifica della stagione. La macchina è stata molto piacevole da guidare, e dopo alcune modifiche apportate a seguito della gara Sprint, sembra che stiamo trovando la giusta direzione con questo nuovo pacchetto, che ha un grande potenziale per il futuro”.

“Abbiamo anche raccolto buone indicazioni sulla nostra competitività in gara dalla Sprint. Partiamo dalla settima posizione in griglia e il nostro obiettivo è capitalizzare su questa opportunità per guadagnare punti, considerando che è da un po’ che non entriamo nella top 10. Sarebbe una grande ricompensa per il team, specialmente dopo tutto il lavoro svolto per implementare questo pacchetto sulla vettura durante il weekend”.

“Questa mattina nella gara Sprint mi sono divertito, riuscendo a fare alcuni bei sorpassi, anche se non avevamo il ritmo per fare di più – ha affermato Ocon. È stata comunque una gara positiva, soprattutto considerando che ho la vecchia specifica della macchina per questo weekend. Nel pomeriggio la vettura è stata più difficile da guidare, ma gli aggiornamenti portati qui sembrano funzionare bene, come si è visto in qualifica. Nonostante questo, finire in tredicesima posizione è un passo avanti, dato che le vetture intorno a me avevano aggiornamenti. Partiamo davanti a chi ci ha dato battaglia nella Sprint, quindi speriamo in una buona partenza e strategia per domani”.