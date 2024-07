Mercedes | Wolff senza peli sulla lingua: “McLaren fuori dalla nostra portata in Ungheria”

La Mercedes è tornata nuovamente sul podio grazie alla bellissima gara di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha difeso con tutto se stesso l’attacco continuo di Max Verstappen, nettamente più veloce di lui nell’ultima parte di gara, ma la vena chiusa dell’olandese ha soltanto rafforzato la posizione del prossimo pilota della Ferrari, il quale non si è certo tirato indietro, nemmeno nell’ultimo “disperato” tentativo della Red Bull guidata dal leader del mondiale. Russell ha provato a mettere una pezza al disastro in qualifica, arrivando ottavo e conquistando quantomeno il punto addizionale del giro più veloce in gara.

“Conquistare un podio per la quinta gara consecutiva è una bella sensazione – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Le McLaren erano fuori dalla nostra portata con queste condizioni così calde come quelle viste a Budapest. Congratulazioni a loro e ad Oscar, hanno meritato la vittoria. Siamo comunque riusciti a massimizzare il risultato con Lewis e questo è incoraggiante. Vederlo conquistare il 200esimo podio in Formula 1, e il suo 151esimo con il nostro team, è stato grandioso”.

“La battuta d’arresto in qualifica con George lo ha costretto a lottare nel mezzo del gruppo. Alla fine, è stata una bella rimonta rispetto a dove aveva iniziato. È stata una gara impegnativa per lui, con molto traffico nella finestra dei box per gran parte del pomeriggio. Senza quello, avrebbe potuto rivendicare un’altra posizione, ma è stato comunque uno sforzo notevole da parte sua. Ora ci dirigiamo a Spa, dove le condizioni saranno probabilmente più fresche e speriamo che siano più adatte a noi”.