F1 | Red Bull, Verstappen: “In qualifica e in gara siamo più lenti della McLaren”

Quella che stiamo vedendo in questa stagione, eccezion fatta per qualche gara soprattutto ad inizio campionato, è una Red Bull lontana parente da quella che nel 2023 ha dominato la scena in lungo e in largo in Formula 1. Anche nell’appuntamento dell’Hungaroring, penultimo prima della pausa estiva, la RB20 ha sofferto nel confronto con McLaren che ad oggi è senza ombra di dubbio la monoposto più completa e veloce presente in griglia.

Max Verstappen, che proprio in Ungheria ha manifestato segni di nervosismo a causa della mancata competitività della vettura anglo-austriaca, ha ammesso in tutta onestà come attualmente la Red Bull sia indietro rispetto ad una McLaren che gara dopo gara è migliorata fino alla doppietta firmata Piastri-Norris nell’ultimo weekend.

“Dobbiamo lavorare – ha dichiarato Verstappen, citato da Formula1.com – Voglio dire, non è che all’improvviso il prossimo weekend a Spa potremo avere nuovi aggiornamenti sulla macchina: è un problema”.

Il campione del mondo in carica ha poi aggiunto: “Sappiamo di essere carenti rispetto alla McLaren e ovviamente non è bello, ma dobbiamo analizzare le nostre cose per migliorare nel complesso il nostro attuale pacchetto. Ma non penso che sia qualcosa di molto facile da fare. Vedremo la prossima settimana come si evolverà, ma al momento, penso che il ritmo di gara, il ritmo di qualifica ci porta dietro la McLaren”.