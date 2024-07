F1 | Russell: “Con gli attuali risultati Hamilton non avrebbe lasciato Mercedes”

George Russell ritiene che Lewis Hamilton avrebbe scelto in maniera differente il suo futuro se, ad inizio anno, la Mercedes avrebbe ottenuto i risultati riscontrati in pista negli ultimi mesi. Ricordiamo che il sette volte campione del mondo ha infatti deciso di salutare la scuderia della Stella per intraprendere la sfida in Ferrari a partire dal 2025 con l’ufficialità della scelta di Sir Lewis arrivata lo scorso 1 febbraio quando le vetture 2024 non eran0 stata ancora presentate.

Ad oggi, vedendo le ultime gare dove la W15 pare proprio aver ritrovato competitività, Russell ritiene che la squadra abbia intrapreso la strada giusta al contrario della Ferrari che appare in calo dovendo difendersi nel Costruttori dagli attacchi di una McLaren in forma smagliante.

“Non credo che se ne sarebbe andato se la squadra avesse ottenuto questo genere di prestazioni – ha dichiarato Russell, intervistato da Reuters – Non se ne sarebbe andato in nessun modo, di sicuro. Per il 2026 la power unit sembra avere potenza e tutto ciò che stiamo facendo con i carburanti sembra fantastico e c’è molto ottimismo da parte nostra per i prossimi due anni. Nonostante questi ultimi anni siano stati difficili, ora abbiamo davvero la sensazione che lo slancio sia dalla nostra parte. Anche la Ferrari ha vinto due volte quest’anno, ma la sua forma attuale è calata e rischia di perdere il secondo posto a favore di una McLaren in ripresa”.

Russell, continuando a parlare del suo attuale compagno di squadra, ha aggiunto: “Penso che tutti vogliano cambiare a un certo punto. È qui da 12 anni ormai, ha ottenuto così tanto con la squadra. Penso che per lui sia emozionante avere quel cambiamento. Ma ovviamente se il team in cui sei attualmente sta vincendo delle gare e tutto sembra andare alla grande per il futuro, vuoi solo guidare la macchina più veloce possibile indipendentemente dal colore”.