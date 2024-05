F1 | Ferrari, incontro Vasseur-Newey a Londra

Dallo scorso 25 aprile, giornata in cui iniziarono ad uscire con insistenza i rumors sull’addio di Adrian Newey alla Red Bull, non si fa che parlare d’altro. L’aspetto di pista, con la Formula 1 che in questo weekend sarà impegnata negli Stati Uniti per l’appuntamento sul tracciato cittadino di Miami, è diventato per certi versi secondario e marginale.

Non capita infatti tutti i giorni che il progettista più vincente della storia del Circus decida di lasciare la squadra attualmente più importante e dominante, alla quale ha legato la propria vita professionale nell’ultimo ventennio, per decidere di intraprendere una nuova sfida professionale.

A tal proposito, come riporta La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, la futura destinazione di Newey sarà quasi certamente la Ferrari. Nella giornata di ieri, come pubblicato dalla Rosea, si è tenuto un incontro a Londra tra il team principal del Cavallino Frederic Vasseur e lo stesso Newey.

Un incontro servito per apparecchiare l’arrivo del progettista inglese alla corte del Cavallino che, dopo Lewis Hamilton, è pronta ad accogliere un’altra eccellenza per tentare di riportare il titolo piloti a Maranello che manca dal lontano 2007. Sulle colonne de La Gazzetta viene inoltre viene sottolineato un altro aspetto importante, legato al gardening. Pare infatti che Newey possa iniziare a lavorare subito sulla vettura 2026 e che l’annuncio arrivi al termine del GP di Miami. Non resta che attendere.