Mercedes | Russell crolla dopo pochi giri nella Sprint Race del Brasile

Quarta posizione per George Russell nella Sprint in Brasile. Il pilota della Mercedes ha avuto un avvio strepitoso, nel quale addirittura è riuscito a risalire fino al secondo posto, sorpassando Norris e andando a caccia di Max Verstappen. La sua spedizione però è durata molto poco, visto che per un avvio così convincente ha dovuto sacrificare di fatto la vita delle gomme, e dopo poche tornate il suo ritmo è crollato, tanto da prendere, in media, più di un secondo al giro fino alla bandiera a scacchi. A quel punto sia Lando che Perez lo hanno passato e sono scappati via, e il quarto posto è stato il massimo possibile per il pilota inglese.

“Sì, ho avuto una gara dai due volti – ha ammesso Russell in mixed zone. Forse ho chiesto troppo alle gomme nelle prime fasi, ma non mi aspettavo di calare addirittura di un secondo al giro nella seconda parte. Dopo quattro giri mi sono subito reso conto che il passo non c’era, è un grosso peccato ma è complicato capire come e quando funzionano le gomme. Non è facile comprendere il perché non abbiano funzionato oggi, ma domani dovrebbe esserci più fresco e spero possa andare a nostro favore”.