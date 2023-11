Ferrari | Vasseur soddisfatto della gestione gomme rispetto alla Mercedes

La Ferrari chiude la Sprint Race in quinta e ottava posizione con Leclerc e Sainz. I due piloti della Rossa hanno dovuto gestire praticamente sin dal primo giro, e il monegasco ha avuto anche qualche difficoltà con la temperatura del motore, troppo alta in certi frangenti. Alla fine, Charles è riuscito comunque ad avere la meglio di un Hamilton in grossa difficoltà negli ultimi giri, evidentemente le sue gomme lo hanno salutato troppo presto rispetto alla bandiera a scacchi. Anche lo spagnolo è stato in bagarre con le AlphaTauri per tutta la durata della Sprint. Domani ci si aspetta una situazione diversa, e sarà interessante vedere il comportamento delle gomme soft nuove sulla vettura di Leclerc.

“Sicuramente ci siamo concentrati di più sulla gara rispetto alla Sprint Race – ha ammesso Frederic Vasseur, team principal della Ferrari a Sky. Avremo due set di gomme medie nuove e una soft ancora non utilizzata. Speriamo sia un vantaggio per noi: stiamo facendo del nostro meglio e lo abbiamo fatto oggi con la morbida usata, portando a casa dei punti e compiendo una buona gara. Siamo stati costretti a gestire per via delle temperature alte del motore, e questo forse ci è costata qualche posizione, ma nel complesso credo sia stata una buona Sprint per noi. Dobbiamo concentrarci su noi stessi: la differenza di comportamento degli pneumatici oggi l’abbiamo visto nell’AlphaTauri, la quale ha montato le soft nuove e noi potremmo avere la stessa situazione in gara domani”.

“La Mercedes ha fatto la nostra stessa strategia oggi e noi siamo riusciti a gestire molto bene, domani potremmo avere un degrado minore rispetto a loro ma sarà un’altra storia. La partenza sarà cruciale perché è molto più semplice girare senza macchine attorno: quando spingi e devi lottare con gli altri sacrifichi le gomme posteriori e sforzi la vettura in trazione. Weekend Sprint forse più bello per i fan perché hanno sempre azione in pista in ogni sessione, ma per i team è un po’ più complicato perché dipende tanto dal numero delle gomme che possiamo usare, in questo weekend ad esempio la hard non è consigliabile per la gara, e questo vuol dire che dobbiamo gestire al meglio soft e medie, comportando alcune scelte che possono essere un po’ frustranti, ma è così per tutti. Noi abbiamo puntato tutto sulla gara di domani”.