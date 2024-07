F1 | Mercedes-Hamilton, Shovlin: “Vogliamo che questo capitolo si concluda con un lieto fine”

Lewis Hamilton arriva all’appuntamento dell’Hungaroring, penultimo prima della pausa estiva, con il successo maturato sulla pista di casa di Silverstone. Un trionfo importante per l’inglese che ha permesso allo stesso alfiere della Mercedes di porre fine ad un digiuno che durava da quasi tre anni.

Nel futuro di Hamilton c’è la Ferrari, dove dal 2025 prenderà il posto di Carlos Sainz, ma prima di approdare a Maranello c’è un incredibile capitolo di carriera da chiudere in Mercedes. Proprio la scuderia tedesca, dove Hamilton è arrivato nel 2013 facendo incetta di vittorie e di titoli, come affermato dal direttore tecnico Andrew Showlin vuole chiudere nel migliore dei modi questo incredibile sodalizio sportivo.

“Quando Lewis ha annunciato che sarebbe andato alla Ferrari, tutti noi abbiamo pensato: ‘Bene, rendiamo quest’anno un anno memorabile e concludiamo con qualcosa da festeggiare'”, ha dichiarato Shovlin intervistato dal podcast F1 Nation.

Shovlin, continuando a parlare di Hamilton, ha detto: “Tutto il team sperava di tornare a vincere gare e ad ottenere qualche risultato, perché sarebbe stato un vero peccato se quel capitolo assolutamente incredibile della carriera di Lewis alla Mercedes si fosse concluso con tre stagioni consecutive senza vittorie”.

Il direttore tecnico della Stella, terminando il pensiero sul sette volte campione del mondo, ha aggiunto: “Siamo felici per lui, siamo felici per la squadra. Non c’è niente che desideriamo di più che che quel capitolo con Lewis si concluda con un lieto fine”.