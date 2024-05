Mercedes | La W15 non va, Hamilton: “Dobbiamo accettare i sette decimi di ritardo”

“Dobbiamo accettare il ritardo di sette decimi da chi ci sta davanti, è un dato di fatto”. Così Lewis Hamilton al termine delle qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami di ieri. Il sette volte campione del mondo, al contrario del compagno di squadra Russell, sempre super/iper positivo anche quando i fatti dicono ben altro, prova a riportare la squadra sulla terra, nonostante sia già con le valige in mano destinazione Ferrari. Undicesima e dodicesima posizione al termine della sessione, entrambe le macchine fuori in SQ2, un inizio di weekend disastroso e una Mercedes W15 che fa davvero acqua da tutte le parti.

“Siamo comprensibilmente delusi da come si è svolta la giornata di oggi – ha detto Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes dopo le qualifiche Sprint di ieri. Il team ha lavorato con un programma completo nelle libere ed entrambi i piloti erano soddisfatti del bilanciamento della vettura. Abbiamo deciso di apportare modifiche relativamente minori prima delle qualifiche, con l’obiettivo di mantenere quelle bontà nella sessione pomeridiana. Sfortunatamente, come abbiamo visto in numerose occasioni quest’anno, non siamo stati in grado di fare il passo che altri erano capaci di fare nel momento più importante”.

“La distribuzione del gruppo è ristretta, ma non cercheremo scuse sul motivo per cui entrambe le nostre macchine sono state eliminate in SQ2. Dobbiamo fare un lavoro migliore per mantenere la vettura nella finestra giusta e sfruttare il potenziale che abbiamo mostrato nelle sessioni precedenti. Lo scopo della Sprint è quella di portare entrambe le vetture in zona punti. Sappiamo che sarà una sfida, ma ci concentreremo al massimo per riuscirci. Cercheremo anche di utilizzare la Sprint per approfondire la nostra comprensione della vettura e per metterla in una posizione migliore in vista delle qualifiche e del Gran Premio principale”.