F1 | Mercedes pimpante, Hamilton vuole essere protagonista a Monaco

Il Gran Premio di Monaco può dare alla Mercedes la prima occasione dell’anno per ottenere un ottimo risultato. La squadra di Brackley sembra trovarsi bene sulle stradine del Principato, specialmente con Hamilton, rispettivamente al primo e secondo posto nelle due sessioni di libere di ieri. Il sette volte campione del mondo, vincitore tre volte qui, è ben ispirato ed è alla ricerca di una bella prestazione, possibile su un tracciato atipico come quello di Monte Carlo. Qualche problema in più di carattere meccanico invece per Russell, il quale ha avuto un problema tra volante e frenata: tante vibrazioni che con l’andare della giornata sono aumentate a dismisura, un guaio che va risolto assolutamente prima delle libere di oggi, che ricordiamo scatteranno alle 12:30

“Complessivamente è stata una buona giornata con entrambe le vetture – ha ammesso Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. La prima sessione è stata produttiva e abbiamo utilizzato prima le soft perché ci aspettavamo la soft, anche se non si è mai materializzata del tutto, e quindi nel pomeriggio avevamo a disposizione un set di morbide usate e le abbiamo fatte funzionare con poco carburante. George ha avuto problemi di vibrazioni in frenata, bisogna sistemare il tutto prima di PL3 e qualifiche perché la situazione sembrava peggiorare nel corso della giornata ed è stata molto invadente nell’ultima sessione. Il ritmo comunque sembra esserci: il nostro long run deve però essere limato perché domenica abbiamo la necessità di essere un po’ più gentili con le gomme anteriori, ma ci sono alcune opzioni per questo. Bisogna anche seguire l’evoluzione della pista con l’aumentare dell’aderenza, la nostra piattaforma sulla quale lavorare sembra comunque decente”.