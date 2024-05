Formula 1 | Mercedes lavora su diverse novità per il GP di Imola

Formula 1 Mercedes – Dopo Ferrari e Red Bull, anche Mercedes ha confermato l’introduzione di alcune novità tecniche per il prossimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Tramite la stampa inglese, Andrew Shovlin ha ufficializzato una serie di aggiornamenti sulle W15 di George Russell e Lewis Hamilton, precisando come quest’ultimi siano solo la prima “tranche” di un grande pacchetto che verrà diviso tra il “Santerno”, appunto, Monaco e Canada. Accorgimenti che, con le dovute precauzioni, dovrebbero aiutare la vettura a “mitigare” le difficoltà di maneggevolezza emerse in questa prima parte di campionato.

Mercedes, prime novità sulla W15 già da Imola

“Stiamo lavorando duramente per cercare di portare degli sviluppi tangibili sulla monoposto. Sembra che gli aggiornamenti di Imola abbiano dato le prestazioni che tutti quanti speravamo di ottenere, soprattutto dal fondo, ma il problema principale è che al momento stanno lavorando sulle vetture anche i nostri concorrenti. McLaren, con il pacchetto introdotto a Miami, sembra aver compiuto un grande passo in avanti. Inoltre i nostri problemi di maneggevolezza rendono difficile far emergere queste prestazioni come un vero e proprio passo avanti.

Da una sessione all’altra la W15 può comportarsi in modi differenti e questo certamente non ci aiuta. Purtroppo, finché non riusciamo a risolvere queste problematiche, sarà sempre più difficile far emergere i benefici degli aggiornamenti. Dopo le ultime gare abbiamo un’ideachiara di ciò che dobbiamo fare sulla vettura per renderla più facile da gestire per i piloti. E abbiamo anche una serie di aggiornamenti che verranno apportati nelle prossime tre o quattro gare. Stiamo lavorando sodo, ma speriamo di iniziare presto a vederne i frutti”.