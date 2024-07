Formula 1 | Mercedes spiega il ritiro di Russell a Silverstone

Formula 1 Silverstone Russell – In una lunga nota pubblicata sul sito ufficiale della Mercedes, Andrew Shovlin ha spiegato i motivi che hanno portato gli ingegneri a ritirare la vettura di George Russell durante l’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Secondo il Direttore delle Attività di Pista del team otto volte iridato, il problema al sistema dell’acqua della W15 numero #63 si è evidenziato già nelle primissime fasi della corsa, aspetto che ha portato i tecnici a seguire con attenzione l’evoluzione della “noia” meccanica fino alla fine del primo stint.

Successivamente, preso atto che la falla avrebbe provocato la rottura della power unit (per Russell sarebbe stato impossibile vedere la bandiera a scacchi), il muretto ha preso la decisione di ritirare la monoposto, evitando quindi possibili penalizzazioni per gli appuntamenti delle prossime settimane. Una scelta dolorosa, ma necessaria per non incorrere in problematiche che avrebbero compromesso il prosieguo di questa annata.

Mercedes spiega il ritiro di Russell a Silverstone

“Ci siamo resi conto del problema abbastanza presto e l’abbiamo monitorato con attenzione fino al ritiro definitivo della vettura. Non sapevamo che sarebbe stato terminale, ma alla fine la perdita nel sistema dell’acqua stava causando una deriva nella pressione. Abbiamo dovuto prendere quella decisione per salvaguardare la power unit. Sapevamo che in quelle condizioni non saremmo mai arrivati al traguardo e continuare avrebbe solo provocato la rottura dell’unità. Un problema che ci avrebbe portato in penalità nel prosieguo dell’annata. E’ stato un intervento preventivo necessario”.