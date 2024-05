F1 | Hamilton ha proposto alla Mercedes di far provare la nuova ala a Russell a Monaco

La Mercedes sta aggiornando costantemente la W15. Anche a Monte Carlo, pista inedita sulla quale portare sviluppi (anche se la squadra di Brackley rivoluzionò la W14 lo scorso anno proprio nel Principato, ndr), la scuderia anglo/tedesca si è presentata con delle nuove ali. A tal proposito, non essendoci abbastanza pezzi per entrambi, Lewis Hamilton ha proposto di far provare le componenti inedite a George Russell. Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes, ha così spiegato l’accaduto.

“Stiamo cercando di avere abbastanza alettoni per Montreal – ha detto Shovlin. Le quantità per una gara sono almeno tre, perché ne hai una per ogni macchina e poi una di riserva, ma non ne facciamo mai tre in una volta: facciamo la prima, poi la seconda e infine la terza. Questo vuol dire che ne avevamo una sola da portare a Monaco il venerdì per il weekend, e abbiamo concordato con i piloti che, data la situazione, fare delle prove comparative potrebbe essere interessante, e quindi anche portare una sola ala nuova può essere una soluzione. Lewis ha detto che se vogliamo iniziare a progredire, dove non abbiamo abbastanza parti, lasciamo che George le gestisca a Monaco”.

“C’è un motivo per cui i team non portano aggiornamenti a Monte Carlo, ovvero le velocità molto basse, i pochi rettilinei ed è difficile valutare qualcosa. George era soddisfatto e sentiva che fosse nella giusta direzione, quindi siamo contenti di ciò che abbiamo visto fino ad oggi. A Montreal ci sarà più da imparare, e poi si andrà a Barcellona, da lì ci saranno valutazioni più complete”.