F1 | Mercedes, aggiornamenti in cantiere per la W15 nelle prossime gare

Continua il periodo piuttosto difficile della Mercedes. Anche a Miami, la W15 non si è comportata a dovere, quantomeno per la maggior parte della gara. Sì, perché in realtà nel secondo stint, quello con le medie, Hamilton è stato piuttosto competitivo e se l’è giocata anche con Perez per il quinto posto, poi non raggiunto. Un piccolo spiraglio di luce all’orizzonte? Sembra di sì, anche in vista degli aggiornamenti in cantiere a Brackley per migliorare quella che è una monoposto fino a questo momento ben lontana dalle aspettative di inizio anno, quando addirittura James Allison, papà di questa macchina, pensava di giocarsela costantemente per il podio contando su un passo gara mai dimostrato di avere.

La nostra gara a Miami è stata relativamente semplice – ha detto Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Sapevamo che sarebbe stato difficile rimontare: la macchina non si è comportata bene sulla pista americana e abbiamo faticato soprattutto nelle curve più lente. Lewis ha avuto un periodo difficile con la mescola hard, ma dopo la ripartenza era molto più soddisfatto una volta montate le medie. Sfortunatamente non avevamo la velocità in rettilineo per superare Perez, ma è stato bello poterlo contrastare alla fine. Nel frattempo, il pomeriggio di George è stato frustrante, lo abbiamo visto scivolare e lottare per far funzionare le gomme. Il nostro obiettivo è ovviamente rendere l’auto più veloce: ci sono degli sviluppi in cantiere e spingeremo al massimo per portarli sulla macchina il prima possibile”.

