Mercedes | Hamilton, parole al miele per Toto Wolff

Gli ultimi anni della Mercedes sono stati parecchio stressanti. Sin dal finale di stagione del 2021, la squadra di Brackley ha dovuto affrontare momenti complicati dovuti alla poca competitività della vettura con i nuovi regolamenti, il tutto preceduto dai fatti di Abu Dhabi, laddove Hamilton si è visto scippare il mondiale da Verstappen all’ultimo giro dopo le grosse polemiche con la Safety Car. Il sette volte campione del mondo, raggiunto dai colleghi inglesi, tesse le lodi di Toto Wolff, il quale non ha mai mollato di un centimetro nonostante il periodo difficile con i risultati negativi.

“Toto è un leader straordinario – ha detto Hamilton. Lo conosco da tanto tempo, siamo arrivati in Mercedes nello stesso momento. E’ stato un viaggio interessante per entrambi, siamo cresciuti con la squadra, e la sua visione all’interno del team è migliorata sempre di più. Non ha perso un grammo della sua voglia di vincere, è estremamente competitivo: lo vedi in TV quando si siede nel garage e cerca di trovare un equilibrio tra vita lavorativa e familiare, e ha fatto un ottimo lavoro in questo senso. Continua a spingere tutti, è molto disponibile e le persone si identificano in lui, con le sue emozioni, compassione e spinta. E’ una persona molto comprensiva, e credo non sia stato facile nemmeno per lui vivere una situazione difficile come quella degli ultimi anni, quando le cose non vanno proprio come vorresti. Sono davvero orgoglioso di vedere i progressi fatti da Toto in tutto questo tempo, anche come essere umano”.