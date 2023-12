Formula 1 | Pubblicata la entry list del mondiale 2024

FIA e Formula 1 hanno pubblicato la entry list del mondiale 2024. Tutti i piloti della scorsa stagione sono stati confermati nelle rispettive squadre, un unicum nella storia del campionato a ruote scoperte più importante del pianeta. Le uniche novità al momento riguardano i nomi delle squadre: dopo l’addio di Alfa Romeo, in attesa di Audi, la Sauber si chiamerà Stake F1 Team Kick Sauber, un vero e proprio scioglilingua. Al momento invece resta la Scuderia AlphaTauri, la quale però dovrebbe chiamarsi Racing Bulls, come suggerito anche dalle ultime due lettere del nome. La stagione partirà il prossimo 2 marzo in Bahrain, e ricordiamo che nei primi due appuntamenti, quelli di Sakhir e Jeddah, si correrà di sabato.



