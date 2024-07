Mercedes | Hamilton: “Mi dispiace per George, non vuoi mai vincere grazie a una squalifica”

Alla fine della fiera, Lewis Hamilton ha ottenuto la vittoria numero 105 della sua carriera, la seconda nelle ultime tre gare. Il sette volte campione del mondo deve però ringraziare il suo compagno di squadra, George Russell, o meglio, il team Mercedes che ha messo a disposizione del #63, vincitore in pista, una vettura irregolare e sottopeso di un chilo e mezzo. In pista comunque, il futuro pilota della Ferrari ha regalato una prestazione superba, e la strategia del box volta ad avvantaggiare il suo connazionale lo ha messo sotto scacco nell’ultima parte di gara, quando con una sosta in più non è riuscito a superarlo per una manciata di decimi fino al traguardo.

“E’ deludente per la squadra perdere una doppietta – ha detto Hamilton. Ma comunque, ci sono molti aspetti positivi. La macchina è andata bene e avevamo un ritmo molto migliore di quanto ci aspettassimo. C’erano diverse vetture che sembravano simili in termini di prestazioni, ma una volta che ci siamo portati in testa, siamo stati in grado di mantenere quella posizione”.

“Abbiamo adottato la strategia a due soste, coprendo quelle direttamente dietro di noi. George è riuscito a far funzionare la strategia a una sosta e, sebbene mi fossi avvicinato a lui negli ultimi giri, non sono riuscito a superarlo nell’aria sporca. Mi dispiace per lui, e non vuoi mai vincere una gara dopo una squalifica, ma siamo tornati a lottare per le vittorie nelle ultime gare. Ora il gruppo di testa è incredibilmente competitivo, quindi dovremo lavorare sodo per battagliare per le vittorie in modo più costante. Tuttavia, possiamo affrontare la pausa estiva con slancio e positività”.