F1 | Sauber, Bottas ancora lontano dalla zona punti

Spa Francorchamps – Sedicesima posizione per Valtteri Bottas, ancora troppo lontano dalla zona punti. Il finlandese, pur spaziando con la strategia, non riesce a far nulla contro gli avversari. Gara diversa, invece, per Zhou Guanyu: la sua vettura subisce prima un calo di potenza al terzo giro, ma gli ingegneri gli comunicano che può continuare. Poi, a cedere sono i freni e dopo solo sette giri il cinese è costretto al ritiro.

Bottas: “Dovremo continuare a portare aggiornamenti se vogliamo migliorare”

“Ci abbiamo provato, tentando qualcosa di diverso con la strategia, anche se non ha pagato; saremmo potuti restare fuori e, anche se fosse avremmo guadagnato un paio di posizioni, saremmo comunque rimasti fuori dalla zona punti. Sembrava comunque che il nostro passo gara fosse migliore rispetto ai nostri avversari, anche se non abbastanza per la top 10 ed è per questo che dovremo continuare a portare aggiornamenti per migliorare in ogni area. Ora ci attende una meritata pausa: è stata una prima parte di stagione intensa, ci ricaricheremo per tornare più forti a Zandvoort a fine Agosto”.

Zhou: “Che delusione per la squadra”

“La gara di oggi mette una deludente fine alla prima parte di stagione. Le cose sembravano essere cominciate col piede giusto: abbiamo optato per la hard, il passo e il bilanciamento sembravano buoni e ho guadagnato posizioni. Ero vicino alle due Haas, che erano davanti a me, prima che arrivasse il calo di potenza, seguito dalla perdita dei freni, e la mia gara è così finita. Avevamo del potenziale; partire con la hard ci dava diverse strategie, per cui è ancora più deludente per tutto il team. Ci ricaricheremo nella pausa estiva. Spero che a Zandvoort, dove avrò gli stessi aggiornamenti di Valtteri, ci sarà un punto di svolta”.