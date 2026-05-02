F1 GP Miami | Norris domina la Sprint: “Buona giornata, ma il piatto forte deve ancora venire”

Continua nel miglior modo possibile il weekend di Lando Norris, che si conferma tra i grandi protagonisti nel fine settimana di Miami. Il campione del mondo in carica, dopo aver concluso al top il venerdì in Florida stabilendo il miglior tempo che gli è valso la pole position nelle qualifiche per la Sprint Race, ha confermato tutto il proprio stato di forma anche nella giornata odierna, chiudendo davanti a tutti la mini gara e conquistando la sua prima vittoria stagionale.

L’inglese ha condotto la gara dall’inizio alla fine sulla pista dove nel 2024 aveva già centrato il primo successo in carriera, mostrando grande solidità e controllo in ogni fase della Sprint. Mai realmente impensierito dagli avversari, Norris ha imposto il proprio ritmo sin dalle prime curve, gestendo con lucidità le fasi cruciali della corsa e costruendo progressivamente un vantaggio rassicurante sul resto del gruppo.

Alle sue spalle, il compagno di squadra Oscar Piastri ha confermato l’ottimo momento della McLaren conservando la seconda posizione, conquistata già nelle prime fasi di gara grazie a uno spunto migliore rispetto alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli.

La gara, infatti, non ha mai offerto vere battaglie nelle posizioni di vertice, con la McLaren che ha dimostrato un passo superiore e un’ottima gestione del ritmo complessivo. Una superiorità che ha permesso a Norris di amministrare senza rischi fino alla bandiera a scacchi.

“Sì, è stata una bella gara, è stato bello tornare sul gradino più alto del podio anche se si tratta di una Sprint ma è una buona giornata per noi – ha dichiarato Norris al termine della Sprint Race – Un lavoro eccezionale da parte del team che ha portato aggiornamenti. I nostri ci hanno davvero aiutato in questo weekend. Sono felice di aver centrato il risultato per il team: è stata dura, faceva molto caldo e ho spinto comunque. Ho cercato di trovare un equilibrio tra spingere ed essere rilassato per non commettere errori. Un buon inizio di weekend, però il piatto forte deve ancora venire”.

Interrogato su eventuali cambiamenti alla vettura in vista del prosieguo del weekend, Norris ha poi aggiunto un approccio pragmatico e fiducioso: “Non troppi, quello che non è rotto non si aggiusta. Finora ha funzionato e cambieremo magari un paio di cose, già erano diverse oggi rispetto a ieri. Penso che ci sia ancora margine per noi ma anche per gli altri. Continueremo a spingere tenendo giù la testa”.

Una mentalità che riflette la solidità di una McLaren sempre più competitiva e consapevole dei propri mezzi, ma anche la volontà di non abbassare la guardia in un weekend che è ancora tutto da decidere con qualifiche e la gara di domenica pronta a confermare gli equilibri e le gerarchie visti finora in pista.