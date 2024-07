F1 | Aston Martin, Alonso conquista due punti: “Continueremo a lottare e migliorarci”

Spa Francorchamps – Fernando Alonso opta per una sola sosta in Belgio e il rischio paga: lo spagnolo taglia il traguardo in nona posizione, che diventa nona grazie alla squalifica del vincitore George Russell. Il primo e unico pit-stop dello spagnolo arriva al quattordicesimo giro, quando monta la hard. Il degrado, però, è minimo e Fernando sceglie di non rientrare ai box: il rischio paga. Si chiude una prima parte di stagione difficile per lo spagnolo e l’Aston Martin, molto diversa da quella dello scorso anno, che ha visto Fernando salire frequentemente sul podio.

Alonso: “Continueremo a lottare e migliorarci”

“Sono soddisfatto della nona posizione e dei due punti conquistati dopo una dura gara – ha detto Alonso prima della notizia della squalifica di Russell – avevamo diverse strategie pronte per oggi. Abbiamo esteso il primo stint sulle medie e poi sulle hard abbiamo gestito bene le gomme e il degrado. Pensavamo potesse esserci una chance di Safety Car e quando non c’è stata abbiamo pensato di estendere e restare su una sola sosta. La decisione ha pagato e siamo riusciti a conquistare dei punti. Non vedo l’ora di godermi questa pausa e ricaricarmi. Continueremo a lottare e lavorare per migliorarci nella seconda parte di stagione”.