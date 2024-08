Mercedes | GP Olanda, Wolff: “Speravo in un risultato migliore”

La Mercedes ha vissuto un sabato non proprio lineare nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, con George Russell che è riuscito a conquistare il quarto posto, mentre Hamilton ha deluso le aspettative piazzandosi soltanto dodicesimo. Il sette volte campione del mondo è stato eliminato in Q2, in una sessione in cui la W15 non ha mai trovato il giusto equilibrio. Lewis aveva mostrato un buon ritmo in Q1, ma non è riuscito a replicare la stessa performance nel secondo segmento delle qualifiche. La sua situazione poi si è complicata ulteriormente, visto che la FIA lo ha penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza per un episodio di impeding piuttosto al limite nei confronti di Sergio Perez. Questo significa che il campione britannico partirà addirittura dalla quindicesima piazzola, rendendo la sua gara ancora più complicata.

Nonostante queste difficoltà, la Mercedes non è completamente fuori dai giochi: la W15 ha mostrato un ritmo di gara competitivo nelle prove libere di venerdì, pur crollando un po’ con le prestazioni nelle ultime fasi dello stint. Tuttavia, sorpassare sul circuito stretto e tortuoso di Zandvoort è notoriamente complicato, e la strategia di gara sarà come sempre importante per riuscire a guadagnare posizioni. Russell, partendo dalla quarta piazza, andrà all’attacco per cercare di conquistare il podio, anche se la McLaren sembra particolarmente forte in questo weekend, e Verstappen venderà cara la pelle a tutti coloro che gli staranno attorno.

“Speravamo in un sabato migliore – ammette Toto Wolff, team principal della Mercedes. Durante tutte le sessioni di prove sembravamo essere vicini alla testa del gruppo, ma purtroppo in qualifica la macchina era difficile da gestire. È stato complicato per entrambi i piloti ottenere il massimo in modo costante. Lewis è stato eliminato in Q2, nonostante avesse mostrato un buon ritmo in Q1, mentre George ha raggiunto il massimo risultato possibile oggi con la quarta posizione, ma non possiamo dirci soddisfatti di questi risultati”.

“Ora ci concentriamo sulla gara e cercheremo di guadagnare posizioni con entrambi i piloti. Il nostro ritmo sembrava solido venerdì, anche se sarà difficile competere con le McLaren, le quali sono apparse molto forti nella seconda sessione di prove libere di ieri. La nostra lotta sarà probabilmente per conquistare un posto sul podio”.