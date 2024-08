F1 | Olanda, tre posizioni di penalità per Lewis Hamilton

Zandvoort – Tre posizioni di penalità in griglia per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è stato penalizzato per impeding nei confronti di Sergio Perez: l’episodio è accaduto in Q1, in curva 9. L’inglese ha mantenuto la traiettoria esterna, mentre Perez era nel suo giro veloce; il messicano ha dovuto rallentare, e di conseguenza ha utilizzato un set in più in Q1, lasciandosi un solo set di gomme nuove in Q3.

Le qualifiche di Hamilton erano già partite col piede sbagliato: il prossimo pilota Ferrari è infatti rimasto escluso in Q2, con la dodicesima posizione. La direzione gara gli commina tre posizioni di penalità. La Mercedes numero 44 dovrà quindi schierarsi in quindicesima posizione.