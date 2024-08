F1 | Aston Martin-Newey, no comment da parte di Mike Krack

Mike Krack preferisce non commentare le voci che vogliono Adrian Newey ad un passo dall’Aston Martin. Secondo gli ultimi rumors, pare che il Genio abbia sciolto in maniera definitiva le riserve sposando il progetto di Lawrence Stroll.

E così l’ormai ex progettista della Red Bull, che uscirà definitivamente dalla scuderia di Milton Keynes entro il primo trimestre del 2025 dopo l’annuncio arrivato lo scorso 1 maggio che ne ha sancito l’addio dalla squadra anglo-austriaca, continuerà a lavorare Oltremanica come d’altronde ha fatto da quando ha iniziato la propria carriera in Formula 1.

“Ero in vacanza durante le vacanze estive, quindi non posso commentare – ha dichiarato Krack, discutendo con i media presenti a Zandvoort – Ma continuate a farmi questa domanda e, ancora una volta, posso solo ripetere ciò che abbiamo detto. Stiamo diventando un team sempre più attraente. Abbiamo una grande infrastruttura in via di sviluppo, siamo onorati di essere accostati a quel nome”.

Con l’eventuale (o sarebbe meglio scrivere prossimo) arrivo di Newey, questi come si collocherebbe nell’organigramma Aston Martin visto l’ingresso di Enrico Cardile come nuovo direttore tecnico? Una domanda alla quale Krack ha risposto senza problemi: “Penso che la Formula 1 di questi tempi sia molto ampia. Non bisogna apportare grandi cambiamenti. Penso che ci sia stato un tempo in cui c’era un team che aveva sette direttori tecnici, siamo molto lontani da quello. Penso che si debba fare qualsiasi tipo di sforzo per integrare e adattare la propria struttura, ottenendo il meglio da essa”.