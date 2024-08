Formula 1 | La McLaren brilla nelle qualifiche di Zandvoort

La McLaren ha confermato di avere la vettura migliore anche nelle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, con Lando Norris che ha conquistato la pole position, la quarta della sua carriera in Formula 1. Su un circuito noto per le sue curve tecniche e le condizioni mutevoli, il britannico ha sfoderato una prestazione di assoluto livello, confermando il ritorno della squadra di Woking nelle posizioni di vertice. Il #4 ha saputo sfruttare al massimo le caratteristiche della sua vettura, piazzandosi davanti a tutti in una Q3 che ha visto Verstappen doversi arrendere, per il momento, alla MCL38.

Altrettanto positiva è stata la performance del suo compagno di squadra Oscar Piastri: il pilota australiano è arrivato vicino a completare una prima fila tutta McLaren, ma si è dovuto accontentare del terzo posto. Nonostante la delusione per non essere riuscito a strappare quantomeno la seconda piazzola di partenza, Piastri si conferma come un pilota tutt’altro che accomodante. Il risultato di Zandvoort evidenzia non solo le doti dei piloti, ma anche il grande lavoro svolto dal team di Woking nel miglioramento della vettura. Gli aggiornamenti portati in pista hanno dato i loro frutti, permettendo alla McLaren di essere la migliore, quantomeno fino ad ora, su un tracciato impegnativo.

“È stata una sessione di qualifiche molto positiva a Zandvoort, con Lando e Oscar che hanno messo insieme giri competitivi in ogni fase – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. La macchina ha risposto bene alle diverse condizioni che abbiamo affrontato durante il weekend, dimostrandosi adatta alle caratteristiche di piste come Barcellona e Ungheria. Inoltre, gli aggiornamenti introdotti questo fine settimana hanno contribuito a una prestazione solida, quindi un grande grazie va a tutti coloro che in fabbrica hanno lavorato per progettare, produrre e consegnare questi miglioramenti. Ora siamo completamente concentrati sulla preparazione per il Gran Premio d’Olanda”.