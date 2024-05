F1 | Red Bull, Horner: “La Safety Car non ci ha aiutato”

Miami – La Red Bull salva il salvabile: tra problemi di aderenza e danni riportati la squadra di Christian Horner riesce comunque a fare incetta di punti. Max Verstappen ha dovuto cedere la vittoria a Lando Norris: l’olandese ha riportato dei danni al fondo, poi il tempismo della Safety Car sembra non averlo favorito, ma la sua RB20 non avrebbe comunque potuto prendere la vittoria, considerando i danni. Sergio Perez, invece, dopo una partenza quanto mai assurda – dove sfiora il compagno di squadra – rimedia comunque un quinto posto (quarto con la penalità di Sainz), ma anche lui non riesce a trovare il ritmo a causa del mal funzionamento delle gomme.

Horner: “La Safety Car non ci ha aiutato”

“Prima di tutto, congratulazioni alla McLaren e a Lando. Hanno corso una grande gara, si sono meritati la vittoria. Max è stato sfortunato, ha riportato dei danni al fondo quando ha preso il cono al ventunesimo giro, è riuscito comunque a tenersi la posizione, ma era davvero difficile recuperare in quelle condizioni. Checo invece soffriva con le gomme, ha provato a rimettersi in gioco, ma non è riuscito a trovare il ritmo – ha spiegato il team principal – anche la Safety Car non ci ha aiutato, ma così vanno le corse. Abbiamo comunque conquistato più punti di tutti nella classifica piloti e in quella costruttori, è stato comunque un grande weekend”.