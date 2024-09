Mercedes | GP Baku, Russell: “Non riusciremo a gareggiare con le Ferrari”

La Mercedes sembra essere sparita un po’ dai radar. La squadra di Brackley, dopo le due prove tutt’altro che entusiasmanti a Zandvoort e Monza, partirà dalla terza fila con George Russell a Baku. Rispetto agli altri top team, la W15 appare leggermente in ritardo nel complesso, e il risultato di oggi in qualifica lo dimostra. Chiaramente in gara ci sarà la possibilità di recuperare, anche perché il distacco dal terzo posto di Sainz è davvero risicato, ma è lo stesso pilota inglese a chiamarsi fuori dalla lotta con le Ferrari per la corsa di domani.

“Sono stato abbastanza soddisfatto dei miei giri in qualifica – ha detto Russell. Sfortunatamente però non avevo il ritmo per ambire alla pole position. Pensavo che saremmo stati nella battaglia appena fuori dai primi tre, quindi è un po’ frustrante essere a mezzo decimo dalla terza posizione, ma non è male partire quinto. La Ferrari è veloce nei circuiti cittadini, lo ha dimostrato anche oggi: non credo che saremo in grado di gareggiare con loro domani, ma spero di lottare per il podio”.