F1 | Racing Bulls, Tsunoda: “Mi aspettavo prestazioni diverse”

Baku – La Racing Bulls ci prova, ma né Yuki Tsunoda, né Daniel Ricciardo riescono ad avvicinarsi al Q3. Il giapponese chiude la prima manche di qualifica con l’undicesimo miglior tempo, e si riconferma dodicesimo in Q2. Nonostante il nuovo fondo, la vettura non è riuscita a gestire al massimo il degrado gomma. Diversa, invece, la qualifica di Riccardo: l’australiano è rimasto escluso in Q1, con la sedicesima posizione. A separarlo dalla Q2 solo settantacinque millesimi.

Tsunoda: “Manterremo la calma e faremo il massimo domani”

“È stato frustrante uscire in Q2. Non è quello che ci aspettavamo in termini di prestazioni. Ci mancava il passo ed è stato piuttosto difficile guidare, ma abbiamo dato il massimo. Il degrado delle gomme sembra più complicato da gestire rispetto agli anni precedenti; dunque, la gestione degli pneumatici sarà cruciale domani. Il nuovo fondo funziona sicuramente meglio qui rispetto a Monza, è completamente diverso; il team ha fatto un ottimo lavoro di analisi dei dati e di questo sono entusiasta. Continueremo ad analizzare le performance, ma manterremo la calma e faremo il massimo domani”.

Ricciardo: “Sono rimasto sorpreso di essere fuori in Q1”

“Oggi le qualifiche sono state davvero combattute. Sono entrato un po’ più lungo alla curva quattro e questo ha compromesso la mia uscita, lasciando lì un po’ di tempo. Per il resto, il giro non era così male e sono rimasto sorpreso di essere fuori in Q1. I distacchi sono stati piccoli, cosa insolita per un giro così lungo su un circuito cittadino. Essere eliminati in Q1 è sempre frustrante, ma qui i margini sono davvero ridotti. Tuttavia, su questa pista è possibile sorpassare. Anche vedendo la gara di F2 di oggi ci sono state delle opportunità e questo ci fa essere ottimisti. Cercheremo di migliorare per domani, ma è una gara in cui potremo provare a fare qualcosa”.