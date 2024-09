F1 | Aston Martin, Stroll è quindicesimo: “Qualifica deludente”

Baku – Lance Stroll termina la sua qualifica in Q2. Il pilota canadese ha incontrato qualche difficoltà con il bilanciamento della vettura, e non riesce a seguire il compagno di squadra Fernando Alonso fino al Q3. La sua AMR24 non ne ha per avvicinarsi ai primi dieci e, anzi, si ferma solamente in quindicesima posizione.

Stroll: “Spero ci siano delle opportunità in gara”

“E’ stata una qualifica difficile. Non avevamo il passo e faticavamo con l’aderenza e il bilanciamento, c’è ancor più lavoro da fare per capire cosa sia successo. E’ deludente, ma vedremo cosa accadrà in gara. Speriamo che ci siano delle opportunità per noi”.