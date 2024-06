Mercato F1 | Sainz conferma: “Decisione in tempi brevi”

Tempi di decisioni per Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, come pronosticato da molti, dovrebbe sciogliere le riserve in merito al suo futuro in Formula 1 a margine del Gran Premio di Spagna di questo weekend. Per l’attuale alfiere della Ferrari, rimasto senza sedile dopo l’annuncio di Hamilton per la Scuderia del Cavallino Rampante, aveva diverse opzioni sul tavolo, ma il suo futuro in Audi (Sauber 2025) sembrava scontato, visti anche i rapporti familiari con la casa dei quattro anelli. Non sembra però un matrimonio fattibile, con il #55 che sarebbe pronto a firmare per la Williams, team sicuramente di basso livello attualmente nel Circus, ma che a quanto pare ha convinto Sainz più dei tedeschi. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

“So quali opzioni ho sul tavolo – ha detto Carlos. Sono pronto a prendere una decisione e arriverà in tempi brevi. Voglio togliermi di mezzo questa cosa così da concentrarmi sul resto della mia stagione, e poi successivamente, a campionato finito, inizierà a pensare al mio futuro con la nuova squadra. Quest’anno ho una macchina con la quale posso vincere e salire sul podio, e quindi voglio focalizzarmi su questo. Tutte le squadre che non hanno ancora ingaggiato piloti per l’anno prossimo mi hanno inserito in lista, offrendomi un contratto. Potrei firmare domani, ma non lo farò e mi prenderò un po’ di tempo, ci sono diverse opzioni per me”.