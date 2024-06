F1 | Verschuur duro con Bottas e Ricciardo: “Due pagliacci in via di estinzione”

Dopo il duro attacco di Jacques Villeneuve nei confronti di Daniel Ricciardo, durante il Gran Premio del Canada, un altro ex pilota ha messo nel mirino l’australiano e Valtteri Bottas. Si tratta di Frans Verschuur, ex pilota, ex manager di Jos Verstappen e noto funzionario della squadra corse olandese. Parlando di Valtteri Bottas, in scadenza di contratto e con poche probabilità di trovare un posto per il prossimo anno, l’olandese non ha usato mezzi termini:

“Deve solo fermarsi ora, proprio come Sergio Perez. Quello che sta facendo Bottas non appartiene alla Formula 1”, ha commentato a Ziggo Sport, alludendo al nuovo look di Bottas, compresi gli spot umoristici.

“Sai quanti altri talenti ci sono là fuori? Se è così divertente, dovrebbe unirsi al circo con Ricciardo, due clown in via di estinzione. Prima guida veloce, poi fammi vedere quanto sei divertente”.