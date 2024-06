F1 | Perez: “Avevo altre opzioni, ma amo la sfida in Red Bull con Verstappen”

Un po’ a sorpresa, Sergio Perez ha rinnovato il contratto con la Red Bull fino al 2026. Ci atteniamo a quello che recita il comunicato stampa divulgato dalla squadra di Milton Keynes in merito alla notizia del prolungamento con il messicano, il quale aveva la possibilità di cambiare aria e staccarsi da Max Verstappen, avversario scomodo per tutti e negli ultimi anni ha sempre annichilito l’ex Sauber sotto tutti i punti di vista. Perez però non ci ha pensato due volte, anzi, la sfida con il tre volte campione del mondo lo affascina particolarmente. Sembra masochismo, ma così non è.

“Avevo alcune opzioni oltre la Red Bull – ammette Checo. Io però volevo continuare qui! Sono molto felice, adoro lavorare con questo gruppo di meccanici e ingegneri, tutti si impegnano al massimo. Ringrazio il team per l’opportunità che mi è stata data, mi piacerebbe chiudere qui la mia carriera. Affrontare Max è una sfida che mi piace, mi fa venire la voglia di andare avanti, ti fa crescere sempre! La Red Bull è diversa da qualsiasi altra squadra per quanto concerne la pressione sui piloti, mentalmente ti toglie tutto e devi essere molto forte per gestire la pressione. Max è tutt’uno con la vettura, se vai in un’altra squadra con un compagno diverso, la affronti in altro modo, ma adoro questo tipo di sfide”.