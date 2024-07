McLaren | Norris vuole il riscatto a Silverstone: “Con questa macchina posso vincere ovunque”

Ha il dente avvelenato Lando Norris per l’epilogo del Gran Premio d’Austria, nel quale è stato buttato fuori da Max Verstappen nel duello in curva 3. Il pilota della McLaren ha subito l’opportunità di riscattarsi, peraltro nella gara di casa a Silverstone. Il britannico ha la consapevolezza di avere a disposizione una vettura in grado di vincere ovunque, e questo è sicuramente un passo avanti anche nella concezione che la Formula 1 deve avere di un team che sta cercando, prepotentemente, di tornare al vertice dopo anni di buio, e le parole di Andrea Stella nel dopo gara di Zeltweg lo confermano.

“Sono molto emozionato per il mio Gran Premio di casa a Silverstone – ha detto Norris. Adoro questa pista, è divertente ed è anche importante per il team. Il supporto dei tifosi di casa lo rende ancora più speciale. Sappiamo di avere una macchina veloce e che può vincere su ogni tipo di circuito, il che ci rende contenti per il resto della stagione. Lo scorso anno a Silverstone sono salito sul podio, è stato fantastico, ma so che vincere la gara di casa sarebbe grandioso, proviamoci!”.