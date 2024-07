F1 | Red Bull, Verstappen: “In Austria troppi errori pagati a caro prezzo!”

Il Gran Premio di Gran Bretagna in programma in questo fine settimana sarà quello del riscatto per Max Verstappen e la Red Bull. E’ vero, il tre volte campione del mondo olandese è uscito comunque “vincitore” dal weekend dell’Austria nonostante il quinto posto, avendo guadagnato punti sui diretti concorrenti, ma la vittoria, quella vera, è stata regalata a Russell per via di errori ai box da parte del team e da un passo gara che nel finale era alla pari con Norris, rimesso in lotta per il successo da quel pit-stop lunghissimo. Verstappen non vuole in alcun modo lasciare nulla al caso nella gara di casa, come fabbrica, della Red Bull.

“Quella di Silverstone è un’altra gara di casa per il team – ha detto Max. Vogliamo rendere orgogliosi tutti coloro che lavorano in fabbrica. Il risultato dell’Austria non è quello che speravamo, ci sono cose da imparare sia per me che per la squadra, dobbiamo lavorarci su e migliorare. Ci sono stati degli errori in gara e che ci sono costati tutto, ma bisogna anche considerare i bei momenti del weekend come la vittoria nella Sprinta e le due pole position. Stiamo analizzando per bene le cose che non sono andate per il verso giusto, quindi vogliamo tornare a lottare a Silverstone. Sarà una gara speciale e con una livrea speciale sulla vettura. Vogliamo tornare più forti di prima”.