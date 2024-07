Formula 1 | Racing Bulls, Ricciardo punta alla conferma a Silverstone

Formula 1 Racing Bulls GP Silverstone – Dopo il piazzamento in zona punti ottenuto in Austria, Daniel Ricciardo punta alla conferma nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’australiano, ancora a caccia della conferma per il 2025, intende massimizzare tutte le occasioni che gli capiteranno lungo il cammino, già a partire dal round in programma questa domenica a Silverstone. Obiettivi importanti anche per Yuki Tsunoda, autore di un fine settimana opaco al Red Bull Ring.

Ricciardo spera di confermarsi a Silverstone

“Disputare tre gare in tre settimane è sempre un’esperienza divertente, indipendentemente dai risultati, positivi o negativi. Anche se impegnativo, il Gran Premio d’Austria ci ha insegnato tanto e speriamo di poter capitalizzare i progressi fatti. Ora ci concentriamo per lottare per la zona punti in questo fine settimana a Silverstone. La pista è entusiasmante, veloce e tecnica, con un’atmosfera sempre elettrizzante. Speriamo che l’estate inglese ci regali bel tempo e che possiamo goderci un po’ di sole. Andiamo!”

Tsunoda pronto per la sfida nel Regno Unito

“Mi piace correre a Silverstone, anche se è molto impegnativo per i piloti e gli ingegneri trovare il miglior set-up, con il meteo che forse rende le cose più complicate. Dopo l’Austria, mi sento più fiducioso perché abbiamo fatto progressi con la macchina e almeno questo fine settimana abbiamo tre ore di prove libere per studiarla ancora meglio. Il pubblico è incredibile, i fan sono molto simpatici, non si limitano ad acclamare i piloti britannici e sono appassionati di motorsport. Per quanto riguarda la pista in sé, non vedo l’ora di guidarci; è una di quelle storiche, veloce e inoltre, non posso definirla una pista di casa, ma abbiamo un impianto non lontano da lì, il che la rende una gara importante sotto molti aspetti; quindi, mi piacerebbe ottenere un buon risultato. Ci sono alcune sezioni fantastiche da affrontare, come ovviamente la Maggotts-Becketts, e mi piace anche la veloce lunga curva a destra di Stowe”.