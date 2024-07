McLaren | Norris nervoso: “Ho perso la gara in partenza, è lì che ha vinto Piastri”

E’ molto nervoso Lando Norris per la vittoria sfumata a Budapest. Il pilota della McLaren è arrivato secondo alle spalle di Piastri, ed è stato costretto dal team a lasciar strada all’australiano negli ultimi giri, dopo che per una serie di pasticci ai box, ufficialmente per coprire l’undercut di Hamilton, il britannico si è ritrovato magicamente davanti al compagno di squadra. L’inglese sa benissimo di aver perso la sua gara in partenza, quando scattato dalla pole, è stato infilato da Oscar e da Verstappen. La discussione col box nel finale è stata molto lunga, e Lando non sembrava molto propenso a lasciar strada al giovane Piastri, salvo poi farlo passare, in maniera molto plateale, in pieno rettilineo a tre giri dalla fine.

“Felice per il team? Certo – ha detto Norris. Mi sarebbe piaciuto vincere ovviamente, ma sono ovviamente contento per la squadra. Per me vedere tutti lì a festeggiare la doppietta è una delle cose più belle, un successo incredibile per noi. Non siamo mai stati vicini a perdere quelle posizioni, eravamo sempre davanti e con un passo fortissimo. Siamo stati sempre in testa tranne che nelle PL1. Considerando da dove partivamo un anno fa è incredibile, abbiamo battuto tutti come sviluppo e prestazioni in pista”.

“Credo che il team abbia fatto un lavoro fantastico e sono contento per questo. Far passare prima Oscar? Non importa quando, l’importante era farlo. Credo che sia stato gestito tutto correttamente, sì. La partenza è andata così, Oscar ha vinto la gara lì, potevo fare qualcosa di meglio, è chiaro, ed è già successo altre volte. Forse ho perso due vittorie per questo, ma non è la stessa cosa ogni volta, non è sempre lo stesso errore, quindi non sono costante, va riesaminato il tutto. Nessuno deve dirmelo, ho perso la gara per la partenza, non per quello che è accaduto alla fine”.