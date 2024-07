Ferrari | Leclerc e Sainz chiudono il week-end in Ungheria con 20 punti all’attivo

F1 Ferrari GP Ungheria – La Scuderia Ferrari HP lascia l’Ungheria con un bottino di venti punti figlio del quarto posto di Charles Leclerc e del sesto di Carlos Sainz.

Pur essendo giunta ai piedi del podio, dalla spettacolare gara magiara – forse la più bella mai andata in scena all’Hungaroring in 39 edizioni del Gran Premio, uno show straordinario per la Formula 1 – la squadra porta a casa delle indicazioni positive, come il passo gara solido sia con la mescola Medium che con la Hard e il fatto di aver visto la SF-24 in lotta alla pari con Mercedes e Red Bull per gran parte della corsa.

La doppietta McLaren – con la prima vittoria di Oscar Piastri davanti a Lando Norris – significa che la Scuderia è ora terza nel Mondiale Costruttori nonostante abbia ridotto il distacco dalla Red Bull e guadagnato un punticino sulla Mercedes. La stagione è ancora molto lunga e a Maranello si continuerà a lavorare per migliorare, sia in configurazione gara che, soprattutto, per crescere in qualifica, con l’obiettivo di trovare quei decimi che separano ancora la SF-24 dalla vetta della classifica.

La corsa a Budapest

La gara di Carlos è stata parzialmente condizionata dalla partenza: lo spagnolo, infatti, non ha avuto un buono scatto ed è scivolato al settimo posto. Charles al contrario si è avviato bene accodandosi a Lewis Hamilton alla prima curva in quinta posizione. Sainz ha presto superato Fernando Alonso per la sesta piazza e poi entrambi i piloti Ferrari sono stati in grado di allungare più di altri il proprio stint.

Leclerc, in particolare, è stato l’ultimo del gruppo di testa a fermarsi per passare da gomme Medium ad Hard e ha anche comandato la gara per qualche tornata. Sulla mescola più dura il monegasco è stato a lungo il più veloce in pista al punto di arrivare a lottare con Hamilton e Max Verstappen per la terza posizione alle spalle delle due McLaren. La lotta a tre si è prolungata anche dopo la seconda sosta.

Charles, tornato su gomme Medium, al giro 56 è stato superato dall’olandese della Red Bull che però sette passaggi più tardi è venuto a contatto con Hamilton finendo per tornare quinto alle spalle del monegasco. Alle spalle del campione del mondo si è piazzato Sainz che dopo essere risalito al sesto posto è stato autore di una gara lineare corsa con un buon passo anche se piuttosto solitaria.

Ferrari, l’ultima prima delle vacanze

Il Mondiale non si ferma e ora si prepara per l’ultima fatica prima delle ferie, il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps che andrà in scena la settimana prossima.