F1 | Piastri: “Mi sono sempre fidato di Norris e della McLaren”

Oscar Piastri si gode il primo successo in Formula 1. Nonostante non lo dia a vedere, forse per il carattere, o forse anche per il modo in cui è arrivata la vittoria, l’australiano è stato bravissimo a non farsi prendere dalle emozioni nell’ultimo stint, quando Norris gli è passato davanti dopo il pasticcio creatosi ai box, quando il britannico è stato richiamato per primo per coprire l’undercut di Hamilton (stando al pensiero della McLaren, ndr) ma di fatto consegnare il primo posto a Lando, visto che la sosta del vincitore di ieri è arrivata con due giri di ritardo. A quel punto, il britannico non sembrava molto propenso a restituire la posizione, cosa che poi è avvenuta a tre giri dalla fine in maniera piuttosto plateale, anche perché Oscar era parecchio attardato. Detto questo, non dovrebbero esserci strascichi a Woking per quanto accaduto, quantomeno non nell’immediato.

“Mi sto godendo all 100% la vittoria ovviamente – ha detto Piastri. Gli ultimi giri sono stati molto difficili da gestire, specialmente perché ero un po’ dispiaciuto di non essere più veloce di quanto volessi. Avevo fatto tutto molto bene in gara fino a quel momento, ero nella posizione migliore per vincere e questo non penso tolga qualcosa al mio successo. Avrei preferito che non ci fosse quella situazione, ma abbiamo cercato di garantire la doppietta nel miglior modo possibile e coprendo le strategie di tutti i nostri avversari con le due macchine, quindi sono felicissimo di questo”.

“Quando ho visto Lando andare via avevo comunque tanta fiducia nella squadra e anche in lui, perché abbiamo esaminato ogni singola strategia e ci eravamo detti che avremmo invertito di nuovo la posizione. Dal mio punto di vista avrei voluto essere più veloce, non ci sono riuscito, ma quando rientri in quel modo è molto complicato quando cerchi di coprire le strategie altrui, è scomodo, ma il team ha fatto un ottimo lavoro secondo me”.

“La macchina è super piacevole da guidare: un risultato come questo dimostra che la vettura fosse la più veloce, e quando è così la sensazione è fantastica, la migliore che puoi avere in gara. E’ una gioia guidarla e bisogna dare un gran merito alla McLaren per il lavoro degli ultimi 18 mesi, notevole considerando Bahrain 2023. Doppietta con 15 secondi di vantaggio, è straordinario ottenere un risultato simile”.