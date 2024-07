Formula 1 | Red Bull, Verstappen conferma la penalità a Spa

Formula 1 GP Belgio Verstappen – Max Verstappen sconterà dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza del prossimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo le tante indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, l’olandese – nel classico media-day del giovedì – ha confermato l’arretramento sullo schieramento di partenza della gara che andrà in scena questa questa domenica a Spa-Francorchamps, precisando come la scelta dipenda non solo dalle rotazioni attutate fino ad oggi (il tre volte iridato monterà in vettura la quinta unità termica del campionato), ma anche dalla configurazione della pista belga, più incline ai sorpassi, rispetto a tante altre presenti nel prosieguo di questa stagione.

Verstappen va in penalità a Spa

“E’ probabile che qui andremo in penalità, lo confermo. Naturalmente sapevo che prima o poi sarebbe successo e in generale è meglio affrontare questa situazione in un circuito come Spa che in un cittadino, dove è molto più complicato effettuare dei sorpassi. In generale non siamo stati veloci nell’ultimo periodo e non voglio sbilanciarmi sugli obiettivi per questo fine settimana.

Onestamente non voglio spingermi ad affermare che con dieci posizioni di penalità avremo la possibilità di vincere. Allo stesso modo, però, le situazioni possono essere ribaltate da un momento all’altro. Sarà necessario avere una mentalità aperta, così da ottenere il massimo da questa condizione non semplice. Ci sarà un nuovo asfalto in alcuni punti e alcune incognite come il meteo. Non sapremo quanto potremo essere competitivi, ma dovremo essere bravi ad adattarci alle condizioni che troveremo”.