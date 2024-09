McLaren | Norris: “Che bello essere in testa nel mondiale costruttori”

La McLaren affronterà un weekend di gara in testa al mondiale costruttori per la prima volta dopo più di dieci anni. Era infatti il post gara di Melbourne 2014, con Button e Magnussen a podio e 33 punti in saccoccia prima del vero inizio del dominio della Mercedes. In tutto questo periodo di tempo, la squadra di Woking ha avuto tantissimi problemi, risolti negli ultimi anni. Adesso si presenterà a Singapore con 20 lunghezze di vantaggio sulla Red Bull, dominatrice degli ultimi anni fino a qualche mese fa. Lando Norris è sempre stato considerato come il pilota di punta del team papaya fino a qualche gara fa, adesso però dovrà fare i conti con Piastri, suo compagno di squadra, ma nel frattempo si gode lo slancio dopo l’ultima buona gara disputata a Baku, con il quarto posto conquistato dopo le qualifiche terminate addirittura in Q1.

“È fantastico affrontare questa gara con la consapevolezza di essere attualmente in testa al campionato costruttori – ha detto Norris. Il team ha svolto un lavoro eccezionale e sta continuando per questa strada. Ora dobbiamo mantenere questo impegno e ottenere risultati costanti. Sono contento per questo weekend a Singapore: è un paese splendido da visitare, e correre sotto i riflettori è sempre emozionante. Il circuito è impegnativo, soprattutto a causa dell’umidità, ma in passato ho ottenuto buoni risultati qui e mi sento pronto, quindi credo sarà un’altra gara divertente”.